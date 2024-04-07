Расчет Д-30 уничтожил замаскированный "опорник" ВСУ под Купянском

скриншот из видео Расчет гаубицы Д-30, входящий в артиллерийское подразделение 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", нанес сокрушительный удар по замаскированным позициям украинских националистов на купянском направлении.
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