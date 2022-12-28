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Неймар – единственный игрок с минимум 10 голами и 10 ассистами в топ-5 лиг Европы

Неймар – единственный игрок с минимум 10 голами и 10 ассистами в топ-5 лиг Европы

Форвард «ПСЖ» Неймар установил уникальное для текущего сезона достижение. Бразилец стал первым футболистом, на счету которого как минимум 10 голов и 10 результативных передач в одной из пяти ведущих европейских лиг.

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