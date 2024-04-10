Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест грязью

Ростех Российский пистолет-пулемет ПП-2000 прошел рекордный тест, он смог штатно стрелять с грязью внутри ствольной коробки и в стволе, а также даже после того, как его переехала машина, сообщили в "Ростехе".
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