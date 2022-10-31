На Украине осталось четыре вуза, где продолжают изучать русский язык

Министерство образования Украины в понедельник, 31 октября, сообщило, что в стране в 2022 году русский язык, как специализацию для студентов, сохранили лишь четыре вуза из 15, где он есть в программе обучения, – сообщает украинское издание Страна.
Министерство образования Украины в понедельник, 31 октября, сообщило, что в стране в 2022 году русский язык, как специализацию для студентов, сохранили лишь четыре вуза из 15, где он есть в программе обучения, – сообщает украинское издание Страна.
Свежие комментарии