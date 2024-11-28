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Русская весна

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Ночные бои: ВКС России и РСЗО наносят удары по наступающим бандам на западе Алеппо (ВИДЕО)

Ночные бои: ВКС России и РСЗО наносят удары по наступающим бандам на западе Алеппо (ВИДЕО)

Бои с исламистами в Сирии продолжаются и ночью: показываем, как ВКС России и РСЗО наносят удары по наступающим бандам исламистов на западе Алеппо Сообщается, что силы террористов смогли приблизиться на несколько километров к городу Алеппо.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Сирию давно плра освободить от всех террористов,особенно американских!
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15 час.

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