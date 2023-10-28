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62ИНФО | Новости Рязани

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Третье метеопредупреждение за сутки объявляют в Рязанской области

Третье метеопредупреждение за сутки объявляют в Рязанской области

По данным гидрометцентра, до конца суток 28 октября, с сохранением ночью и утром 29 октября на территории региона ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёда, налипания мокрого снега и усиленных порывов ветра (12-17 метров в секунду).

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