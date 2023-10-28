Третье метеопредупреждение за сутки объявляют в Рязанской области

По данным гидрометцентра, до конца суток 28 октября, с сохранением ночью и утром 29 октября на территории региона ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, гололёда, налипания мокрого снега и усиленных порывов ветра (12-17 метров в секунду).