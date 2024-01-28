Немецкий телеканал N-TV назвал "громкими" названия новых российских ледоколов

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о визите президента РФ Владимира Путина "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов, назвав "громкими" наименования "Ленинград" и "Сталинград".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии