Британская газета: до конца года Киев планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, обусловленную в основном высокими потерями на фронте.
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Британская газета: до конца года Киев планирует мобилизовать еще 200 тысяч человек Украинская армия испытывает острую нехватку личного состава, обусловленную в основном высокими потерями на фронте.
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