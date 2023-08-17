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Алексей Железняков: «На данный момент мы с Усачевой находимся на спортивных сборах с командой. Дашенька практикуется выступать в роли тренера»

«Я не знаю, решила ли она завершать спортивную карьеру или нет. На данный момент мы с ней вместе находимся на спортивных сборах с командой.

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