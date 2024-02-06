Сенатор Каммак назвала мусором законопроект о помощи Украине и защите границ США

Член палаты представителей Кэт Каммак, которая представляет республиканскую партию от штата Флорида, заявила, что законопроект американского Сената, связанный с оказанием помощи Украине и охраной границы США, является «мусором».
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