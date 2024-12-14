Прошедший в Казани саммит БРИКС включат в учебник по истории для 11 класса

Мероприятия саммита БРИКС в Казани войдут в учебник по истории для 11 класса. Об этом сообщил референт Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Владислав Кононов на пленарном заседании межрегиональной конференции «Разработка государственных учебников по региональной истории» в КФУ.