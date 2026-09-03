Глава Якутии заявил, что новый транспортный коридор сократит время доставки грузов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Запуск международного транспортного коридора Мохэ (КНР) - Найба (Якутия, РФ) сократит время и стоимость доставки грузов, сообщил в интервью ТАСС глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым