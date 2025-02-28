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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Как правильно выбрать обувь для хайкинга

Как правильно выбрать обувь для хайкинга

Выбор кроссовок для хайкинга — важный этап подготовки к походам и активному отдыху на природе. Правильная обувь поможет обеспечить комфорт, поддержку и защиту ног во время длительных прогулок по разнообразным маршрутам.

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