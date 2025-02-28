Как правильно выбрать обувь для хайкинга

Выбор кроссовок для хайкинга — важный этап подготовки к походам и активному отдыху на природе. Правильная обувь поможет обеспечить комфорт, поддержку и защиту ног во время длительных прогулок по разнообразным маршрутам.
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