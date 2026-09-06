Ву: «Если бы мы не думали, что «Спартак» способен выиграть чемпионат, нас здесь не было бы»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал поражение от «Динамо» в 7-м туре РПЛ.Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал поражение от «Динамо» в 7-м туре РПЛ.
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