Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПУТИН ОТВЕСИЛ ЗАПАДУ САМУЮ ЗВОНКУЮ ПОЩЁЧИНУ: СЕМЬ УДАРОВ РОССИИ СТАЛИ ЗАКОНОМ Раньше работала схема, по которой мы предоставляли "партнёрам" дешёвые ресурсы, а взамен получали похлопывание по плечу и необходимые для базового выживания технологии.
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