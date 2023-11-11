Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПУТИН ОТВЕСИЛ ЗАПАДУ САМУЮ ЗВОНКУЮ ПОЩЁЧИНУ: СЕМЬ УДАРОВ РОССИИ СТАЛИ ЗАКОНОМ Раньше работала схема, по которой мы предоставляли "партнёрам" дешёвые ресурсы, а взамен получали похлопывание по плечу и необходимые для базового выживания технологии.