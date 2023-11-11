Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 477 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Сафронов
    Чего удивляться?! После многократного позора в своей истории, Болгария с радостью переживёт и этот...НАТОвский жабогад...
  • А Кудасов
    Если кто то из малых народов хочет отделиться в самостоятельное образование, то это только те, которые хотят ничего н...В украинских СМИ ...
  • Светлейший
    Только беспощадное уничтожение жыдовской куевской хунты с последующей зачисткой и наказанием всех участников военных ...В украинских СМИ ...

Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны.

Правительство России утвердило концепцию законопроекта о технологической политике страны.

ФОТО: KREMLIN POOL/GLOBAL LOOK PRESS ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ ПУТИН ОТВЕСИЛ ЗАПАДУ САМУЮ ЗВОНКУЮ ПОЩЁЧИНУ: СЕМЬ УДАРОВ РОССИИ СТАЛИ ЗАКОНОМ Раньше работала схема, по которой мы предоставляли "партнёрам" дешёвые ресурсы, а взамен получали похлопывание по плечу и необходимые для базового выживания технологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх