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100 Дорог

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Эксперты объяснили, как избежать проблем на таможне при провозе купленного товара

Эксперты объяснили, как избежать проблем на таможне при провозе купленного товара

Российские туристы активно покупают электронику, одежду и сувениры в Шанхае. Важно соблюдать таможенные правила, чтобы избежать изъятия товаров и санкций при границе.

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