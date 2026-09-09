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Офтальмолог Казбан призвал при спазме глаз и онемении лица срочно обращаться за медпомощью

Офтальмолог Казбан призвал при спазме глаз и онемении лица срочно обращаться за медпомощью

Краткое подергивание века обычно возникает из-за стресса, недосыпа или избытка кофеина. Если спазм усиливается, долго не проходит или сопровождается другими симптомами, необходима консультация врача, сообщает Life.

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