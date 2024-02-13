Дело о хищении через «Пушкинскую карту» направлено в суд

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 200 млн бюджетных рублей.Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 200 млн бюджетных рублей на реализацию федеральной программы социальной поддержки молодежи «Пушкинская карта и направила дело в Басманный суд, сообщается на сайте ведомства.
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