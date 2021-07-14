Пять стран подключились к санкциям Евросоюза против Минска

Пять государств присоединились к экономическим санкциям Европейского союза против Белоруссии. С 25 июня Евросоюз ввел ограничительные меры против Минска из-за "грубых нарушений прав человека" при инциденте с посадкой самолет Ryanair в Минске.
Пять государств присоединились к экономическим санкциям Европейского союза против Белоруссии. С 25 июня Евросоюз ввел ограничительные меры против Минска из-за "грубых нарушений прав человека" при инциденте с посадкой самолет Ryanair в Минске.
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