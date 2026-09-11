Zero Hedge
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Zero Hedge

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Perfectly Timed AI Panic Resurrects 'Bipartisan AI Safety Bill'

Perfectly Timed AI Panic Resurrects 'Bipartisan AI Safety Bill'

Perfectly Timed AI Panic Resurrects 'Bipartisan AI Safety Bill' A stalled bipartisan artificial intelligence safety bill has suddenly found new life on Capitol Hill - propelled by a combination of dire warnings from inside the industry's leading labs and a brewing grassroots revolt threatening Republicans in key midterm states.

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