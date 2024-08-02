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Полицейские по всей Англии и Уэльсу готовятся к беспорядкам

Полицейские по всей Англии и Уэльсу готовятся к беспорядкам

Подразделения полиции по борьбе с беспорядками приводятся в состояние готовности во всех подразделениях в Англии и Уэльсе для пресечения запланированных протестов крайне правых по всей стране в эти выходные.

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