Обломки БПЛА в Сочи ранили пятерых, включая ребенка

14 сентября в Сочи обломки беспилотного летательного аппарата упали на землю, ранив пятерых, включая ребенка.
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