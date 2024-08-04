Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов

ИМ Ильдус Мамлеев Чем быстрее возродим СМЕРШ тем будет лучше и не надо слушать зааывания всяких там либерастов, они все имеют двойное гражданство и жить в России не хотят.

Anodtat Помнится мне ингерман твоими были белых и Навальный. А сейчас твои кто? Помойлов?