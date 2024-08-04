Медвежий угол
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Медвежий угол

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Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов

Убить предателя: Хватит ли в наших арсеналах ледорубов

Пономарев окровавленный. Кто запустил дрон по дому в Киеве предателя России? Наверное, он - один из главных перевертышей России в новом веке.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Чем быстрее возродим СМЕРШ тем будет лучше и не надо слушать зааывания всяких там либерастов, они все имеют двойное гражданство и жить в России не хотят.
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10 час.
Anodtat
Помнится мне ингерман твоими были белых и Навальный. А сейчас твои кто? Помойлов?
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49 мин.
A
Anodtat
И в то время ты защищала вороватое правительство Кировской области. А где сейчас Маша Гайдар, может связь держишь.
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46 мин.

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