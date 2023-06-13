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Причиной столкновения танкеров под Иркутском назвали опьянение капитана

Причиной столкновения танкеров под Иркутском назвали опьянение капитана

Причиной ЧП на реке Лене в Киренском районе Иркутской области, где столкнулись два танкера и произошел разлив нефтепродуктов, предварительно назвали нарушение правил судовождения.

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