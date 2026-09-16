"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

Мирно спал бывший премьер Британии Борис Джонсон в дипломатическом вагоне поезда, который увозил его с Украины.
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