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"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

"Граница на замке, ключ у Герани": западные кураторы Украины получили чёрную метку от России

Мирно спал бывший премьер Британии Борис Джонсон в дипломатическом вагоне поезда, который увозил его с Украины.

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