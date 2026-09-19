Названы последствия ударов по порту Черноморска и ИВЦ Одесской железной дороги

Российские войска продолжают наносить удары по объектам в портовой зоне на юге Украины. В ночь на 19 сентября под удары реактивных «Гераней» и барражирующих боеприпасов «Дань-Т» попал порт Черноморска (переименованный киевским режимом Ильичёвск).