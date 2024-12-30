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Раньери об 1:1 с «Миланом»: «Яркий матч, команды играли на победу. На то, что с нами сделали в 1-м тайме, «Рома» ответила во втором»

Матч 18-го тура Серии А завершился вничью со счетом 1:1. «На то, что «Милан» сделал с нами в первом тайме, мы полностью ответили во втором.

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