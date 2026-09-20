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ФедералПресс

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Нижегородский аэропорт принял 20 столичных авиарейсов из-за массированной атаки БПЛА

Нижегородский аэропорт принял 20 столичных авиарейсов из-за массированной атаки БПЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сентября, ФедералПресс. Нижегородский аэропорт Чкалов принял 20 самолетов, следовавших в Москву, из-за массированной атаки беспилотников на столицу.

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