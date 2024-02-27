Приморье и Китай приняли важное решение о работе одного из погранпереходов

Приморье и Китай запустят на границе единую электронную очередь, сообщает PRIMPRESS. Приморский край и приграничный город Китая планируют внедрить для автомобильного перехода «Суйфэньхэ – Пограничный» единую международную электронную очередь.
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