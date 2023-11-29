Президент Казахстана Токаев планирует посетить саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге

На встрече будут представлены инициативы по ключевым направлениям развития отношений между странами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует посетить запланированный на декабрь саммит ЕАЭС и СНГ в Петербурге.
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