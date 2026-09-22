Сила в правде
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Сила в правде

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«Это уже не проблема, это катастрофа»: Киев, Одесса и Житомир после ударов по ТЭЦ, топливным резервуарам и кабельному заводу

«Это уже не проблема, это катастрофа»: Киев, Одесса и Житомир после ударов по ТЭЦ, топливным резервуарам и кабельному заводу

Ночью 22 сентября ударили по заводам ракетных комплектующих, НПЗ, портам и подстанциям. Баллистику и «Ониксы» не перехватили, реактивные дроны вышли вечером.

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