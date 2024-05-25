Рогозин: на Кубани был поврежден объект ракетного предупреждения после удара ВСУ

Бывший глава "Роскосмоса" и экс-вице-премьер по ВПК Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале заявил, что украинская сторона нанесла удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае.
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