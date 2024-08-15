Поддельную картину Леонардо да Винчи пытались продать за €1,3 млн

В Испании полицейские предотвратили попытку продать поддельную картину Леонардо да Винчи. Мошенник пытался выручить за подделку 1,3 млн евро, хотя ее реальная стоимость не превышает нескольких тысяч евро.
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