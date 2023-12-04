Большинство российских компаний столкнулись с нехваткой сотрудников

Издание РБК со ссылкой на исследование сервиса SuperJob сообщает, что за последний год в России более чем в полтора раза, а именно на 57%, выросло число открытых вакансий, а количество резюме соискателей сократилось на 2%.
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