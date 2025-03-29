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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: более 800 погибших и 2,4 тысячи раненых

Землетрясение в Мьянме: более 800 погибших и 2,4 тысячи раненых

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к гибели 808 человек и ранило 2,4 тысячи.

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