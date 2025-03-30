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Aging: воспаление – главный фактор старения клеток

Aging: воспаление – главный фактор старения клеток

Aging: воспаление – главный фактор старения клеток Исследователи из Вагенингенского университета и исследовательского центра выяснили, что воспаление оказывает наибольшее влияние на сокращение теломер – маркеров клеточного старения.

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