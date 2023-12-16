«Желание быть с другим мужчиной»: скоропостижно женившегося Петрова ждет разочарование

Популярный актер удивил друзей и близких своим неожиданным решением. Александр Петров с женой в загсе соцсетиСкоропостижная женитьба Александра Петрова на девушке по имени Виктория, с которой он был знаком всего ничего, удивила его друзей и близких.
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