Тойота влетела в дерево на Байкальском тракте. Есть погибшие и травмированные

Жесткое ДТП произошло в восьмом часу утра 1 апреля на 22 километре дороги Иркутск — Листвянка. 34-летняя водитель машины «Тойота Витц» с пассажирами следовала из Листвянки и в какой-то момент не справилась с управлением.