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Иркутск Сегодня

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    майнинг майнинг , биткойн а если я нарисую какой нибудь трикойн на газетке и объявлю его платёжным средством это буде...В Боханском район...
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Тойота влетела в дерево на Байкальском тракте. Есть погибшие и травмированные

Жесткое ДТП произошло в восьмом часу утра 1 апреля на 22 километре дороги Иркутск — Листвянка. 34-летняя водитель машины «Тойота Витц» с пассажирами следовала из Листвянки и в какой-то момент не справилась с управлением.

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