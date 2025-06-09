«Домовой»: И стены помогают

Российский ужастик «Домовой» снят режиссером сериалов «Водоворот» и «Квест» Андреем Загидуллиным. Сценарий дебютанта Ивана Елисеева основан на преданиях о духе, обитающем в каждом доме и охраняющем семьи, однако ждать в качестве героя очаровательного Кузю из советского мультфильма или же какого-нибудь гномика, прячущегося за печкой, в данном случае не стоит – авторы поработали с мифом, осовременив историю и превратив ее в живописную, но весьма зловещую сказку со множеством твистов.
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