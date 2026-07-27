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«Мерседес» о Расселле: «С 21-го на 7-е место. Невероятный пилотаж»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл финишировал седьмым на Гран-при Венгрии . На старте британец откатился с шестой позиции в хвост пелотона из-за включения системы антистолл, не позволяющей двигателю заглохнуть.

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