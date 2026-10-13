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Земля

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Сторонние плательщики в СНТ: как навести порядок с договорами, учётом и отчётностью

Сторонние плательщики в СНТ: как навести порядок с договорами, учётом и отчётностью

Ситуации, когда рядом с садоводческим товариществом живут собственники участков, не входящих в его границы, но активно пользующиеся общей инфраструктурой, встречаются всё чаще.

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