НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55 Компания AOC ...

AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55 Компания AOC ...

AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55Компания AOC представила доступный 23,8-дюймовый монитор 24B35H, оснащённый IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх