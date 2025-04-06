AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55 Компания AOC ...

AOC представила 24-дюймовый монитор с частотой 120 Гц и стоимостью $55Компания AOC представила доступный 23,8-дюймовый монитор 24B35H, оснащённый IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей) и частотой обновления до 120 Гц.
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