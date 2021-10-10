«Может вызвать рак»: диетологи предупредили о вреде курицы и индейки

Употребление мяса курицы, индейки и другой птицы может повышать риск развития некоторых видов рака. К такому выводу пришли онкологи из Оксфордского университета.
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