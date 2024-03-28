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Захарова прошлась по апрельской встрече представителей Армении, ЕС и США: "Хватит делать вид"

Захарова прошлась по апрельской встрече представителей Армении, ЕС и США: "Хватит делать вид"

Официальный представитель внешнеполитического ведомства сообщила, что у России вызывает беспокойство намеченная на апрель встреча Пашиняна, Энтони Блинкена и Урсулы фон дер Ляйен5 апреля в Брюсселе состоится встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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