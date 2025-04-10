Нормализация отношений: о чем договорились дипломаты России и США в Стамбуле

Glen Johnson/Zuma/TASS Важное обстоятельство – обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном произошел в тот самым момент, когда в другой восточной стране – Турции – начался новый раунд переговоров России и США.
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