Желтые и голубые ленточки а также медаль Верховной рады Украины были обнаружены силовиками при обыске квартиры в Москве украинской журналистки Янины Соколовской, против которой было сегодня возбуждено уголовное дело о фейках в отношении российской армии.
Нашли награды от Верховной рады при обыске у Янины Соколовской
Комментарии
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HotRS
Поведайте, плиз, кому она продалась? Она, вроде бы, не гражданка России, никому в России она не присягала. Если она наболтала на срок, то для этого есть УК. Но болтовня это мелочи. Опаснее, если она как-то шпионила. Обыск в квартире в этом случае более чем обоснован и оправдан.
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9 час.
Андрей Мельников
Так наверное и прячется сейчас у Эрнста.
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9 час.
Маргарита Гринберг
Наконец-то я отключалась как видела ее на программе, последнее время ее очень любили и привечали на программе "Время покажет" Все ждала, когда же ....и вот случилось. следующим должен быть Эрнст, надеюсь дождусь.
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2 час.
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