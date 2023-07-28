Нашли награды от Верховной рады при обыске у Янины Соколовской

HotRS

Поведайте, плиз, кому она продалась? Она, вроде бы, не гражданка России, никому в России она не присягала. Если она наболтала на срок, то для этого есть УК. Но болтовня это мелочи. Опаснее, если она как-то шпионила. Обыск в квартире в этом случае более чем обоснован и оправдан.