В городе возле российской границы захотели сделать 26-часовые сутки

Чтобы, например, люди могли больше часов проводить с семьей В Норвегии мэр города Вадсе попросила Еврокомиссию обязать власти страны одобрить установление в регионе часового пояса с 26 часами вместо 24, сообщает РИА Новости.
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