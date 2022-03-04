ИЗВЕСТИЯ iz

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В Госдуме не поддержали закон о возможности убивать бездомных животных

В Госдуме не поддержали закон о возможности убивать бездомных животных

Проблему бездомных животных в России будут решать с помощью стерилизации, а не умерщвления. Такую поправку внесут в закон «Об ответственном обращении с животными» после консультаций с РАН, сообщил «Известиям» депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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