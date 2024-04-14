Таджикистан требует простить террористов из «Крокуса»

В ходе совещания Совета министров иностранных дел стран СНГ, прошедшего в Минске, министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выразил решительный протест против применения пыток к лицам, обвиняемым в осуществлении теракта на мероприятии в "Крокус Сити Холле".