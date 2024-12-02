Названы последствия перехода Петровки в ДНР под контроль ВС России

Переход села Петровка Донецкой народной республики (ДНР) под контроль Вооруженных сил России позволит развивать наступление в направлении поселка Шевченко, являющийся логистическим узлов Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
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